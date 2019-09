Ιαπωνία: Απειλεί από τον τυφώνα Τάπαχ – Ακυρώθηκαν πτήσεις

Ο τυφώνας Τάπαχ, που συνοδεύεται από καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους, απειλεί τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν στην ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων.

Συνοδευόμενος από ριπές ανέμου που φθάνουν έως τα 162 χλμ/ώρα, ο Τάπαχ αναμένεται να φθάσει στο Ναγκασάκι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Latest NASA image of #Tapah . Live satellite images and forecasts available here: https://t.co/e7CM64ocsM pic.twitter.com/rzLxzBxr3b

Ο τυφώνας θα διασχίσει τα στενά της Κορέας, που χωρίζουν την Ιαπωνία από την κορεατική χερσόνησο, προτού κατευθυνθεί τη Δευτέρα προς τη βόρεια Ιαπωνία όπου αναμένεται να εξασθενίσει, αναφέρουν οι Ιάπωνες μετεωρολόγοι.

Ο τυφώνας προκάλεσε την ακύρωση περισσότερων από 400 πτήσεων εσωτερικού, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

STS #TAPAH will move northeast over the Korea Strait tonight… Intense rain is affecting southeastern parts of the 🇰🇷 Korean Peninsula and 🇯🇵 #Tsushuma of #Japan…

One woman was seriously injured in South Korea… pic.twitter.com/ByoD3mzyw7

