Στα 10 κορυφαία ταλέντα της Euroleague ο Ποκουσέφσκι

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, Αλεξέι Ποκουσέφσκι, θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών του, αφού πρόκειται για έναν παίκτη με ύψο; 2,11 που παίζει με την ίδια ευκολία τόσο στα γκαρντ, όσο και στην περιφέρεια, ενώ το καλό μακρινό του σουτ είναι αρκετά αξιόπιστο.

Αυτά τα στοιχεία ήταν αρκετά για να κάνουν την Euroleague να τον συμπεριλάβει στα 10 κορυφαία ταλέντα της διοργάνωσης για την φετινή σεζόν, τοποθετώντας τον στην 7η θέση, που μπορούν να διεκδικήσουν το βραβείο του «Rising Star».

Who do you think will take the EuroLeague Rising Star trophy this season?#GameON

— EuroLeague (@EuroLeague) September 20, 2019