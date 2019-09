Ο μέγας Βαλμπουενά στην κορυφαία 11αδα του Champions League

Ηταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Τότεναμ, καθώς στο 44’ έβγαλε την ασίστ στο γκολ του Ποντένσε, με το οποίο οι Ερυθρόλευκοι μείωσαν σε 2-1, ενώ στο 51’ κέρδισε πέναλτι και ένα λεπτό αργότερα το εκτέλεσε εύστοχα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 το παιχνίδι.

Ο λόγος φυσικά για τον Ματιέ Βαλμπουενά. Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν φανταστικός απέναντι στη βρετανική ομάδα και κέρδισε με το σπαθί του μια θέση στην κορυφαία 11άδα της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League! Η διοργανώτρια αρχή μετά το show του βραχύσωμου μέσου του Ολυμπιακού απέναντι στην περσινή φιναλίστ, τον συμπεριέλαβε στην καλύτερη 11άδα, στην οποία βρίσκεται επίσης ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και νυν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Μάριν Λέοβατς.

Συγκεκριμένα, στους κορυφαίους της πρώτης «στροφής» βρίσκονται οι: Τερ Στέγκεν, Λέοβατς, Ταλιαφίκο, Άλβαρες, Μπερνάτ, Μενιέ, Γκουντογκάν, Όρσιτς, Βαλμπουενά, Ντι Μαρία και Χάλαντ.

Μια ακόμα σπουδαία διάκριση για τον σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, ο οποίος στο χθεσινό παιχνίδι με τους Πετεινούς πραγματοποίησε την 100η συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργάνωσεις. Απέναντι στην ομάδα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο έκανε μάλιστα μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του στην Ευρώπη, με τον κόσμο στο Καραϊσκάκη να τον αποθεώνει και να τον ανταμείβει με το πιο ζεστό του χειροκρότημα.

Δείτε την κορυφαία 11άδα:

This week’s top-scoring XI 🙌

How many have you got? #UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/WKIJ9FnFVt

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2019