Γιάννης: Μπορώ να πάρω πρωτάθλημα και χωρίς να βάζω τρίποντα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνωρίζει πως δεν είναι πολύ αποτελεσματικός από το τρίποντο και ότι πρέπει να βελτιωθεί, όμως σε δηλώσεις του τόνισε ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα και χωρίς να σκοράρει από τα 7.25.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ξεκαθάρισε πως μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους Μπακς χωρίς να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός από τη γραμμή του τριπόντου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να γίνει καλύτερος.

«Πολλοί έλεγαν ‘αν ο Γιάννης δεν βάλει το τρίποντο στο παιχνίδι του, πώς θα γίνει από τους καλύτερους παίκτες στο ΝΒΑ;’. Όμως μόλις κέρδισα το βραβείο του MVP, έτσι δεν είναι; Πιστεύω πως μπορώ να κερδίσω το πρωτάθλημα και χωρίς να βάζω τρίποντα, αλλά θέλω να βελτιώσω το τρίποντό μου. Την περασμένη σεζόν ήμουν λίγο πιο εύστοχος, όσο περνούσε ο χρόνος γινόμουν καλύτερος. Με ευστοχία στα τρίποντα θα είναι πιο εύκολο το παιχνίδι μου και για τους συμπαίκτες μου, συνεπώς πρέπει να βάλω αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι μου» ανέφερε ο Greek Freak.

