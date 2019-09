Basket League : Τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας του Άρη

OFFICIAL JERSEY 2019_20_ARIS BC

🛡Η πανοπλία είναι έτοιμη🛡Η επίσημη εμφάνιση της ομάδας μας, με το θυρεό του Θεού ΑΡΗ στο στήθος, για τη σεζόν 2019_20, είναι εδώ!Στην εντός έδρας εμφάνισή μας, κυρίαρχο είναι το κίτρινο χρώμα με μαύρη ρίγα, ενώ αντιστροφή αυτών γίνεται στην εμφάνιση της ομάδας μας για τους εκτός έδρας αγώνες. Φέτος, η ομάδα μας, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στη Χρονιά 1989_90, παρουσιάζει και μια 3η εμφάνιση, η οποία ύστερα από ειδική άδεια, θα φορεθεί σε έναν εντός έδρας αγώνα! Η CAP SPORTS είναι ο Επίσημος Χορηγός Αθλητικής Ενδυμασίας, για τη Χρονιά 2019_20, έχοντας αναλάβει την παραγωγή και προμήθεια όλων των επίσημων εμφανισεων της ομάδας μας!#arisbc #arisbc19_20 #emperor #official_jersey #official_jersey2020 #tribute #webleedyellow #we_bleed_yellowThis video has no commercial use. Special Credits to the author of the song: Blues Brothers – Minnie the Moocher (Cab Calloway)

