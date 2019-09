Τουσκ: Να αρχίσουν οι ενταξιακές συνομιλίες με Β. Μακεδονία και Αλβανία

Ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε σήμερα τις χώρες μέλη της ΕΕ να στηρίξουν την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους και η Ευρώπη δεν θα είναι σταθερή χωρίς τα Βαλκάνια στους κόλπους της.

Στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στα Σκόπια και τα Τίρανα, έναν μήνα πριν αποφασίσουν οι Βρυξέλλες το πότε θα ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, ο Τουσκ επαίνεσε τη Βόρεια Μακεδονία που επέλυσε την παλιά διένεξή της με την Ελλάδα αποδεχόμενη το νέο όνομά της, αλλά και για τη συνθήκη φιλίας με τη Βουλγαρία και τη δυνατότητά της να βοηθήσει την Ευρώπη να ανταπεξέλθει σε μια από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις.

«Αυτά τα επιτεύγματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά, αναγνωρίζονται διεθνώς και δεν θα πρέπει να τα σπαταλήσει η ΕΕ», είπε ο Τουσκ, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ.

«Τα Σκόπια είναι το καλύτερο μέρος απ’ όπου θα ήθελα να απευθυνθώ στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τώρα, αναλάβετε το δικό σας μερίδιο. Επειδή η Βόρεια Μακεδονία έχει ήδη πράξει το δικό της», πρόσθεσε.

Στα Τίρανα, όπου βρέθηκε αμέσως μετά ο Τουσκ, είπε στον πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι θα ήθελε να δει όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων «να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με τη χώρα μου, την Πολωνία, προς την ΕΕ», τονίζοντας ότι αυτός ο στόχος έχει πλέον έρθει πιο κοντά.

Albania’s accession to the EU is in the best interest of the whole of Europe. Because there will be no stable and safe Europe without the integration of all the Balkans in the EU. What is at stake is our common future.https://t.co/hghHkZH9ow pic.twitter.com/yW3gfBAKiu

— Donald Tusk (@eucopresident) September 17, 2019