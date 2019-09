Μάχη πολιτικής επιβίωσης δίνει ο Νετανιάχου

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο οι Ισραηλινοί καλούνται στις κάλπες. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιδιώκει πάση θυσία να αναδειχθεί νικητής διαφορετικά θα βρεθεί κατηγορούμενος για διαφθορά.

«Ο Μπίμπι Νετανιάχου έχει κάνει πολλά για τη χώρα μας αλλά μετά από 13 χρόνια στην εξουσία χρειαζόμαστε μια αλλαγή», λέει ο Γιάμιτ Αβράχμου, ο οποίος δηλώνει ότι θα ψηφίσει το κεντροδεξιό «Μπλε-Λευκό» που ίδρυσε μόλις τον περασμένο Απρίλιο ο απόστρατος στρατηγός Μπένι Γκαντς. Το νέο κόμμα εξελίχθηκε στις τελευταίες εκλογές σε πραγματική πρόκληση για το κυβερνών κόμμα Λικούντ. Για τη σημερινή αναμέτρηση οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ωστόσο μάχη στήθος με στήθος μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων Λικούντ και «Μπλε-Λευκό».

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι στις σημερινές εκλογές ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δίνει μάχη πολιτικής επιβίωσης διότι τον επόμενο μήνα ξεκινά η ακροαματική διαδικασία με αντικείμενο τις σε βάρος του κατηγορίες για διαφθορά. «Στις εκλογές αυτές το ζητούμενο είναι, για να δανειστούμε τη γλώσσα του Σαίξπηρ και να τον παραφράσουμε, «to Bibi or not to Bibi», λέει χαριτολογώντας ο δημοσιογράφος Γκιλ Χόφμαν από την εφημερίδα Jerusalem Post. Από την πλευρά του ο Ταμίρ Σέφερ από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών του Εβραϊκού Πανεπιστημίου θεωρεί ότι το διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης είναι η μάχη αξιών μεταξύ παραδοσιακών και φιλελεύθερων, μεταξύ κοσμικών και θρησκευτικών.

Πιθανός ένας «μεγάλος συνασπισμός» στο Ισραήλ

Η αναμέτρηση θα κρίνει το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου.

Οι προεκλογικές αφίσες παρουσιάζουν τον Νετανιάχου ως τον μόνο πολιτικό ηγέτη που είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ισραηλινών. Μια από τις αφίσες απεικονίζει τον πρωθυπουργό σε χειραψία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή παραμένει ανοιχτό εάν πράγματι ο Νετανιάχου κάνει πράξη, σε περίπτωση επανεκλογής του, την υπόσχεση για προσάρτηση ισραηλινών οικισμών στην Δυτική Όχθη του Ιορδάνη. Εύλογο το ερώτημα της εφημερίδας Haaretz: «Ο Νετανιάχου είναι 13 χρόνια πρωθυπουργός. Γιατί δεν προχώρησε σε αυτό το βήμα νωρίτερα;»

Η πραγματική μάχη για την εξουσία ξεκινά ωστόσο την επομένη των εκλογών. Τελευταίες σφυγμομετρήσεις δεν δείχνουν σαφή εικόνα για το ποια κυβέρνηση συνεργασίας επιθυμούν οι Ισραηλινοί. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ισραηλινού Ινστιτούτου Δημοκρατίας, το 39% επιθυμεί συνεργασία των μεγάλων κομμάτων Λικούντ και «Μπλε-Λευκό». Την ίδια στιγμή σε άλλη σφυγμομέτρηση, το 38% των ερωτηθέντων θα προτιμούσαν μια συγκυβέρνηση δεξιών και υπερορθόδοξων κομμάτων. Ένα επίσης σενάριο προβλέπει αδυναμία τόσο του Λικούντ όσο και του κόμματος «Μπλε-Λευκό» να σχηματίσουν κυβέρνηση. «Οπότε το Λικούντ θα πρέπει πιθανότατα να αναζητήσει νέο επικεφαλής για να παραμένει στην εξουσία διότι ήδη προεκλογικά όλα τα κόμματα έθεσαν ως προϋπόθεση για μια μετεκλογική συνεργασία την παραίτηση Νετανιάχου», εκτιμά ο δημοσιογράφος Γκιλ Χόφμαν.

Τάνια Κρέμερ

Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος