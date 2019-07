ΝΒΑ : Πώς αποχαιρέτησαν τον Ντουράντ οι Γουόριορς

Έστω και με μικρή καθυστέρηση, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αποχαιρέτησαν τον Κέβιν Ντουράντ…

O KD θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μπρούκλιν Νετς και οι φιναλίστ του περυσινού πρωταθλήματος έφτιαξαν ένα βίντεο απαριθμώντας τα κατορθώματά του.

Κάπως έτσι είπαν το δικό τους ευχαριστώ στο… 35 τους!

«Δύο φορές MVP των Τελικών

Δύο φορές πρωταθλητής

2017: Στην καλύτερη δεύτερη ομάδα του ΝΒΑ

2018: Ένα βραβείο προσφοράς

2018: Στην καλύτερη πρώτη ομάδα του ΝΒΑ

2019: Στην καλύτερη δεύτερη ομάδα

2019: MVP All Star

Ο KD άφησε το σημάδι του,

Σε ευχαριστούμε 35»

Δείτε το εν λόγω ποστ:

Two-time Finals MVP

Two-time NBA Champion

2017 All-NBA Second Team

2018 NBA Community Assist Award

2018 All-NBA First Team

2019 All-NBA Second Team

2019 NBA All-Star MVP

KD left his mark on #DubNation

Thank you, 35 pic.twitter.com/yxudKZCtvG

— Golden State Warriors (@warriors) July 10, 2019