Το μήνυμα του Μήτρογλου για την απόσυρση του Ζόνας

Γνωστή είναι από χθες η απόσυρση του Ζόνας από την ενεργό δράση, κάτι που ανακοίνωσε ο ίδιος ο παίκτης μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, βάζοντας τέλος σε μια καριέρα 14 ετών.

Ο Κώστας Μήτρογλου δεν ξέχασε τον πρώην συμπαίκτη του με τον οποίο συνυπήρξε για 2 χρόνια στην Μπενφίκα (2015-2017), στέλνοντας το δικό του μήνυμα στον 35χρονο φορ.

«Ήταν απόλαυση να παίζω στο πλάι σου Ζόνας. Σου εύχομαι υγεία και όλα τα καλύτερα στο μέλλον, σε ότι και αν διαλέξεις να κάνεις από εδώ και πέρα», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο παίκτες τον καιρό που αγωνίστηκαν μαζί στους «αετούς» της Λισαβόνας, κατέκτησαν 2 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 1 Λιγκ Καπ.

Its been a real pleasure playing alongside you @Jonas_Gol !

Wish you health and all the best to whatever you chose to do from now on! pic.twitter.com/rPIpssQg5a

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) July 10, 2019