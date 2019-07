Πόσα θα καρπωθεί ο Λέοναρντ από το τριετές συμβόλαιο στους Κλίπερς

Ο Καουάι Λέοναρντ έχει συμφωνήσει εδώ και μέρες με τους Κλίπερς και όπως μεταδίδει ο Σαμς Τσαράνια η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και λίγη ώρα έχει επισημοποιηθεί.

Ο MVP των φετινών τελικών του NBA υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Ντο Ρίβερς διάρκειας τριών ετών, που θα του αποφέρει συνολικά 103 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, θα είναι στο «χέρι» του να ενεργοποιήσει τον 3ο χρόνο της εν λόγω συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται πως πέραν του Λέοναρντ, οι Κλίπερς έχουν «κλείσει» και τον Πολ Τζορτζ, ενώ έχουν διατηρήσει στο ρόστερ όλους τους βασικούς τους παίκτες από την περσινή σεζόν.

