NBA : Από τους Σέλτικς στους Σίξερς ο Χόρφορντ

Παίκτης των Σίξερς είναι και επίσημα ο Αλ Χόρφορντ, με την ομάδα της Φιλαδέλφια να ανακοινώνει την απόκτηση του Δομινικανού.

Ο πρώην σέντερ των Μπόστον Σέλτικς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, που θα του αποφέρει συνολικά 109 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Χόρφορντ προέρχεται από ακόμα μία εξαιρετική χρονιά, μετρώντας 13,6 πόντους, 6,7 ριμπάουντ, 4,2 ασίστ και 1,3 μπλοκ σε 29 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα με τη φανέλα των «Κελτών».

Welcome to Philly, @Al_Horford!https://t.co/DVWk7LiaeP | #HereTheyCome pic.twitter.com/UR8Zvfeck1

— Philadelphia 76ers (@sixers) July 10, 2019