Λίβερπουλ: Επέκτεινε τη συνεργασία με Οριγκί

Παίκτης της Λίβερπουλ για τα επόμενα χρόνια, θα παραμείνει ο Ντιβόκ Οριγκί.

Ο σύλλογος του Μερσεσάιντ ανακοίνωση την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βέλγο φορ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας, δίχως να γίνονται γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η προσφορά του Οριγκί στους «κόκκινους» ήταν ιδιαίτερα μεγάλη στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και δη στο Champions League, εκεί όπου πέτυχε κρίσιμα γκολ τόσο στον επαναληπτικό ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα, όσο και στον τελικό κόντρα στην Τότεναμ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Το συμβόλαιο αυτό μου δίνει μεγάλη ώθηση για τη νέα σεζόν. Νιώθω άνετα εδώ, έχω κάνει πρόοδο στην καριέρα μου και ανδρώθηκα στη Λίβερπουλ», δήλωσε ο Οριγκί.

Divock Origi has committed his future to the Reds. 🙌

— Liverpool FC (@LFC) July 10, 2019