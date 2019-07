«Κλέβουν» τον Μόρις από τους Σπερς οι Νικς

Μπορεί οι Νιου Γιορκ Νικς να μην κατάφεραν να υπογράψουν κάποιο μεγάλο όνομα κατά τη διάρκεια της free agency, αυτό δεν σημαίνει όμως πως η προσπάθεια ενίσχυσης σταμάτησε.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης έχει βάλει για τα καλά στο μάτι τον Μάρκους Μόρις, ο οποίος ναι μεν έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Σαν Αντόνιο Σπερς για διετές συμβόλαιο έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο δεν έχει υπογράψει ακόμα.

Η ομάδα από το «Μεγάλο Μήλο» έχει ήδη ολοκληρώσει τις προσθήκες των Γκίμπσον, Ραντλ και Πόρτις και στοχεύει στην απόκτηση και του Μόρις, προκειμένου να πλαισιώσει μαζί με τους άλλους τον νέο σταρ της ομάδας, Αρ Τζέι Μπάρετ.

Reporting with @MarcJSpearsESPN: Free agent Marcus Morris — who committed to a two-year, $20M Spurs deal w/ player option — is re-considering agreement. Morris is now considering a free agent deal with Knicks, who’ll have additional cap space with reworking of Bullock deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 9, 2019