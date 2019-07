Formula 1 : Παραμένει στο καλεντάρι η πίστα – σύμβολο

Το Σίλβερστοουν είναι η πίστα – σύμβολο της Formula 1. Αύτη η πίστα και πρώην αεροδρόμιο, βρίσκεται στο πρόγραμμα αγώνων από την παρθενική χρονιά της Formula 1, το 1950 και είναι από τις αγαπημένες οδηγών αλλά και ομάδων.

Πολυνίκες της εν λόγω πίστας είναι οι Αλέν Προστ, Τζιμι Κλαρκ αλλά kαι ο Λιούις Χάμιλτον που μετρούν από 5 νίκες, ενώ στους κατασκευαστές η Ferrari έχε τη μερίδα του Λέοντος με 16 νίκες ως κατασκευάστρια ομάδα.

Μετά από όλα αυτά, γίνεται κατανοητή η χαρά των οπαδών του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ αλλά και πολλών από τους οδηγούς, ακούγοντας το νέο πως η πίστα του Σίλβερστοουν θα παραμείνει στο οργανόγραμμα των αγώνων της FIA για την Formula 1 μέχρι και το 2024.

Full story on the contract extension that keeps F1 racing at @SilverstoneUK until 2024 ⬇️ #F1 #BritishGP 🇬🇧 https://t.co/15xcAACVNk

BREAKING: F1 to race at @SilverstoneUK for the next five years after contract extension until 2024 confirmed #F1 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/G8OKF9HOeK

— Formula 1 (@F1) July 10, 2019