Τραμπ: Με την υπογραφή του νέες κυρώσεις εναντίον του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον θα επιβάλει νέες «δριμύτατες» κυρώσεις εις βάρος της Τεχεράνης, εν μέσω των διαρκώς κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι κυρώσεις θα έχουν στόχο και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Όπως είπε, οι κυρώσεις αυτές μπορεί να διαρκέσουν «για χρόνια».

«Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στην Τεχεράνη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο σε δημοσιογράφους.

NEW: Pres. Trump says he will sign «an executive order imposing hard-hitting sanctions on the supreme leader of Iran and the office of the supreme leader of Iran.» https://t.co/tCBlV8dkFn pic.twitter.com/0pYXlVv95s — ABC News (@ABC) June 24, 2019

Τα νέα τιμωρητικά μέτρα έρχονται μια εβδομάδα μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους από το Ιράν.

O ένοικος του Λευκού Οίκου επισήμανε ότι το εκτελεστικό διάταγμα για τις νέες κυρώσεις θα υπογραφόταν ανεξάρτητα από την κατάρριψη του αεροσκάφους.

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019

Επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ότι η Τεχεράνη πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, ότι δεν επιθυμεί πόλεμο με το Ιράν και ότι θα ήθελε πολύ να συνάψει μια συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Επέρριψε εμμέσως ευθύνες για άλλη μία φορά στον προκάτοχο του, Μπάρακ Ομπάμα, για τη «ζημιογόνο συμφωνία» που είχε υπογράψει με τη χώρα της Μέσης Ανατολής.

MORE: Pres. Trump: «These measures represent a strong and proportionate response to Iran’s increasingly provocative actions. We will continue to increase pressure on Tehran until the regime abandons its dangerous activities and aspirations.» https://t.co/sZavPxLKsz pic.twitter.com/nykdZhuWHn — ABC News (@ABC) June 24, 2019

O Τραμπ μάλιστα για να δείξει ότι δεν έχει… προσωπικό πρόβλημα με τους Ιρανούς, διηγήθηκε ότι όταν ζούσε στη Νέα Υόρκη, είχε πολλούς φίλους από το Ιράν και ότι είναι όλοι τους πολύ καλοί άνθρωποι. «Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει στη χώρα» κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Pres. Trump: «I lived in New York…I know many Iranians living in New York, and they’re fantastic people. I have many friends that are Iranian. And it’s very sad, what’s happening to that country.» https://t.co/sZavPxLKsz pic.twitter.com/SwEt8Q5jrF — ABC News (@ABC) June 24, 2019

Οι Ευρωπαίοι προειδοποιούν το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις του απέναντι στην πυρηνική συμφωνία

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία προειδοποίησαν επισήμως το Ιράν για τις σοβαρές συνέπειες με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η Τεχεράνη στην περίπτωση που περιορίσει τη συμμόρφωσή της προς την πυρηνική συμφωνία του 2015, όπως ανέφεραν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τρεις διπλωμάτες είπαν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία αυτή έκαναν διπλωματικό διάβημα στις 22 Ιουνίου. Οι δύο από αυτούς σημείωσαν ότι ο στόχος ήταν να προειδοποιηθεί το Ιράν ειδικά για την περίπτωση που άρει τη δέσμευσή του σε αυτήν τη συμφωνία.

Δεν είναι σαφές τι είδους συνέπειες θα αντιμετωπίσει το Ιράν.

Η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι δεν θα δώσει στις ευρωπαϊκές δυνάμεις περισσότερο χρόνο, πέραν της 8ης Ιουλίου, για να διασώσουν στη συμφωνία αυτή. Απειλεί μάλιστα ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει στον εμπλουτισμό ουρανίου αν η Ευρώπη δεν καταφέρει να την προστατεύσει από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ