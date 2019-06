ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος για συνομιλίες με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να μιλήσει με το Ιράν για μια συμφωνία που θα οδηγούσε σε άρση των αμερικανικών κυρώσεων, όμως η Τεχεράνη θα πρέπει να περιορίσει το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμά της, καθώς και την υποστήριξή της σε ‘πληρεξουσίους’ σε συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράν Μπράιαν Χουκ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως το Ιράν «μπορεί να έρθει στο τραπέζι ή να δει την οικονομία του να καταρρέει», αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις νέες κυρώσεις που αναμένεται να ανακοινώσουν αργότερα σήμερα οι ΗΠΑ σε βάρος της Τεχεράνης.

Ο Χουκ μιλούσε τηλεφωνικώς από το Ομάν, όπου περιοδεύει σε χώρες του Κόλπου προτού μεταβεί στο Παρίσι.

Δύο ημέρες μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού στρατιωτικού τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους (drone) από ιρανικό πύραυλο στην στρατηγική περιοχή του Κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο πως «επιπλέον σημαντικές κυρώσεις» σε βάρος του Ιράν θα ανακοινωθούν σήμερα Δευτέρα χωρίς να διευκρινίσει το είδος των κυρώσεων.

Υπέρμαχος της αμερικανικής πολιτικής για άσκηση «μέγιστης πίεσης» στην Τεχεράνη, ο επικεφαλής της διπλωματίας Μάικ Πομπέο βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, στενό σύμμαχο της Ουάσινγκτον και μεγάλο περιφερειακό αντίπαλο των Ιρανών.

Productive meeting with King Salman bin Abdulaziz Al Saud today to discuss heightened tensions in the region and the need to promote maritime security in the Strait of Hormuz. Freedom of navigation is paramount. pic.twitter.com/efuZq5EOpK

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 24, 2019