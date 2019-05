Πίκαραν την Μπαρτσελόνα με μουσικό χαλί από… Τιτανικό

Ο Ντίβοκ Οριγκί έστειλε την Λίβερπουλ στα ουράνια με το τέταρτο γκολ που σήμανε πρόκριση για την ομάδα του Γιούργκν Κλοπ και παράλληλα έδωσε το έναυσμα για τρολάρισμα στους οπαδούς των «reds».

Κάποιοι στο γενικότερο κλίμα ευφορίας που επικρατεί, για να πικάρουν τους οπαδούς των Καταλανών, ανέβασαν ένα βίντεο με τη φάση του 4-0 επιλέγοντας να μπλέκονται η περιγραφή του σπορτκάστερ με τη μουσική από την ταινία «Τιτανικός».

Δείτε το βίντεο:

And here’s the Origi goal with Titanic Music for Liverpool fans…. #LIVBAR #Origi #YNWA pic.twitter.com/PARqJHLMXN

— Tshepo Mathabathe (@Tshepoleaka10) May 7, 2019