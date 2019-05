Ο Μουρίνιο υποκλίθηκε στον Κλοπ : «Η ανατροπή έχει όνομα: Γιούργκεν»

Η Λίβερπουλ το βράδυ της Τρίτης (07/05) πέτυχε «μυθική» ανατροπή επικρατώντας με 4-0 της Μπαρτσελόνα στο Άνφιλντ και παρά την ήττα με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι προκρίθηκε στον τελικό του Champions League!

Ο πάντοτε φειδωλός με τους επαίνους Ζοσέ Μουρίνιο, που σχολίασε το παιχνίδι δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είδε. Ο Πορτογάλος τεχνικός έβγαλε το καπέλο τόσο στο Άνφιλντ όσο και στον κόουτς των Reds Γιούργκεν Κλοπ.

«Δεν το περίμενα. Έχω πει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, είπα ότι αν κάτι είναι πιθανό το Άνφιλντ είναι ένα από τα μέρη που μπορείς να κάνεις το απίθανο πιθανό, αλλά πρέπει να πω ότι για μένα αυτή η ανατροπή έχει ένα όνομα: Γιούργκεν», ήταν μέρος των δηλώσεων του Μουρίνιο στο beIN Sports.

Δείτε το βίντεο:

«This is about him. This is a reflection of his personality, don’t give up, his fighting spirit.»

«Everything i think today is about Jurgen’s mentality.»

Jose Mourinho says Liverpool’s incredible comeback tonight was down to their inspirational manager. 👊#beINUCL #LIVBAR pic.twitter.com/CzFrG05MjY

