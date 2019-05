Μπακς – Σέλτικς: Το σύνθημα του Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς υποδέχονται τα ξημερώματα (9/5, 03:00) τους Σέλτικς και θέλουν τη νίκη για να κλειδώσουν την παρουσία τους στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση, καθώς η σειρά βρίσκεται στο 3-1 και ο Greek Freak έδωσε το δικό του σύνθημα ενόψει του σημερινού ματς.

Όπως δήλωσε ο Έλληνας σούπερ σταρ αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για τα ελάφια να καθαρίσουν τη σειρά και να προκριθούν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης: «Οι σπουδαίες ομάδες και οι σπουδαίοι παίκτες, όταν βρίσκουν μια ευκαιρία σαν και αυτήν δεν την χαραμίζουν. Πρέπει να την εκμεταλλευθείς. Πρέπει να τελειώσεις την σειρά. Αυτό σκέφτομαι σε όλα τα ματς και ειδικά γι’αυτό το παιχνίδι».

