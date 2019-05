Η άστοχη πρόβλεψη στο ημίχρονο του ματς Λίβερπουλ – Μπαρτσελόνα

Ούτε… μέντιουμ να ήταν ο διαχειριστής των social media της Μπαρτσελόνα, ο οποίος στο ημίχρονο του παιχνιδιού στο Άνφιλντ προέβλεπε ότι οι Καταλανοί στο δεύτερο ημίχρονο θα σκοράρουν τουλάχιστον ένα γκολ και τότε οι Reds θα χρειάζονται 5 γκολ, προκειμένου να πάρουν την πρόκριση!

Συγκεκριμένα, στην ανάπαυλα του μεγάλου παιχνιδιού στην Αγγλία και με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Λίβερπουλ, οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας ανέβασαν στα social media μια φωτογραφία του Λουίς Σουάρες και την συνόδευσαν το παρακάτω μήνυμα: «Σκοράρουμε και τότε η Λίβερπουλ θα χρειαστεί πέντε γκολ. Θα σκοράρουμε τουλάχιστον ένα γκολ… σύμφωνοι;».

Τελικά, όχι μόνο η Μπαρτσελόνα δεν σκόραρε, αλλά η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ πέτυχε άλλα τρία γκολ και με μια επική ανατροπή προκρίθηκε στον τελικό του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άγιαξ – Τότεναμ.

We score, Liverpool need FIVE – and we’re going to get at least one… agreed?

🔵🔴 #LFCBarça (1-0, agg 1-3) pic.twitter.com/MX2fCNPynn

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2019