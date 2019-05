Euroleague : Καλύτερος αμυντικός ο Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Euroleague συνεχίζει να μοιράζει τα βραβεία της σεζόν, με αυτή τη φορά να είναι η σειρά για τον καλύτερο αμυντικό της διοργάνωσης, που δεν είναι άλλος από τον Ουόλτερ Ταβάρες.

Ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, στα 32 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί φέτος, πετύχαινε 7,6 πόντους, κατέβαζε 6,2 ριμπάουντ και έκανε 1,7 μπλοκ, έχοντας το πολύ καλό 78,7% στα σουτ, σε περίπου 20 λεπτά συμμετοχής.

Ο παίκτης από το Πράσινο Ακρωτήρι, είχε τον μεγαλύτερο μέσο όρο στη διοργάνωση στα κοψίματα (1,7) και ήταν επίσης πρώτος σε συνολικά μπλοκ με 53.

Ακόμη ήταν ο έκτος καλύτερος ριμπάουντερ της Euroleague παίρνοντας κατά μέσο όρο 6,3 «σκουπίδια» σε κάθε ματς.

Σε αυτό τον βοηθούσε σίγουρα και το ύψους του, αφού βλέπει τον κόσμο από τα 221 εκατοστά, κάνοντας τον έτσι τον ψηλότερο παίκτης της διοργάνωσης.

O «λοχίας», όπως είναι το παρατσούκλι του, είχε αναδειχθεί τον Οκτώβριο ως ο καλύτερος παίκτης του μήνα, ενώ είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ρεάλ που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού.

His blocked shots and intimidation no doubt forced EuroLeague head coaches to make adjustments whenever @waltertavares22 was on the court 👊

Now, those same coaches have chosen Tavares as the 2018-19 Best Defender Trophy winner 👏#GameON 👉https://t.co/XxZwWrqrPl pic.twitter.com/VNfSgnD3Du

