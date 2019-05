Ανατριχίλα στο Άνφιλντ : Συγκλονιστικό βίντεο από την εξέδρα

Μία από τις μεγαλύτερες προκρίσεις στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου πέτυχε η Λίβερπουλ, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό του Champions League μετά το επικό 4-0 επί της Μπαρτσελόνα.

Οι «κόκκινοι» που έχουν ζήσει πληθώρα μαγικών στιγμών στο Άνφιλντ βίωσαν ένα ιστορικό βράδυ που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη των οπαδών τους.

Μετά το τέλος του ματς οπαδοί, παίκτες, αλλά και ο Γιούργκεν Κλοπ έγιναν μια μεγάλη «αγκαλιά» για να γιορτάσουν μία από τις σπουδαιότερες ανατροπές στο Champions League.

Δείτε παρακάτω βίντεο από τους πανηγυρισμούς

«Here is one thing everyone inside Anfield knows, including our opponents. This Liverpool never stops. This Liverpool never quits. This Liverpool gives everything at all times.» ❤️ pic.twitter.com/0ELb61N8Ab

