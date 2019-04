«Θα επιστρέψει στο ΝCAA ο Πιτίνο» επιμένουν στις ΗΠΑ

Μπορεί ο Ρικ Πιτίνο να έχει το μυαλό του στον Παναθηναϊκό και στις μεγάλες αναμετρήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, όμως τα σενάρια για επιστροφή του στις ΗΠΑ και το NCAA, ολοένα και πληθαίνουν.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Τζεφ Γκούντμαν ανέφερε πως ο Αμερικανός προπονητής θα επιστρέψει στο NCAA την επόμενη σεζόν, ενώ στην Αμερική επιμένουν με νέα δημοσιεύματα για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού.

Ο γνωστός δημοσιογράφος που είναι ειδικός στα θέματα του κολεγιακού μπάσκετ, στάθηκε στην έρευνα για το σκάνδαλο του πανεπιστημίου Λούιβιλ και ανέφερε πως όσο δεν τελειώνει το θέμα, τότε η επιστροφή του Πιτινό στο NCAA είναι σίγουρη.

«Θα σας πω τρία ονόματα για την επόμενη σεζόν. Ο Πιτίνο είναι το Νο1. Όσο η έρευνα για το Λούιβιλ που εξελίσσεται, δεν κλείνει, ο Πιτίνο θα επιστρέψει την νέα σεζόν στο κολεγιακό μπάσκετ. Δεν έχω καμία αμφιβολία», ήταν τα λόγια του.

Δείτε όσα είπε ο δημοσιογράφος:

What do Rick Pitino, Chris Beard and Craig Smith have in common? 🤔@GoodmanHoops let us know on #CampusInsiders. 👀 pic.twitter.com/vMp8JpUeIF

— Stadium (@Stadium) April 22, 2019