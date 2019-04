NBA : Μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέτοιο επίτευγμα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο ηγέτης των Μπακς στην εύκολη νίκη – πρόκριση επί των Πίστονς με 127-104.

Ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με την ομάδα του Ντιτρόιτ, έχοντας 41 πόντους (ρεκόρ καριέρας στα playoffs) με 10/17 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 15/20 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 κοψίματα.

Με την εμφάνιση που πραγματοποίησε απέναντι στα «πιστόνια» πέτυχε μερικά σπουδαία επιτεύγματα, ενώ πλέον κατέχει και ένα μοναδικό και ιστορικό ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σε αγώνα playoffs καταφέρνει να πετύχει 40+ πόντους σε λιγότερο από 32 πόντους.

👏 THE GREEK FREAK 👏@Giannis_An34 becomes the 1st player to score 40+ PTS in an #NBAPlayoffs game in less than 32 minutes! #FearTheDeer pic.twitter.com/wlZil1m24y

— NBA.com/Stats (@nbastats) April 23, 2019