Μπόατενγκ: Ο πιο επιτυχημένος… Γιώργος της Αγγλίας (pic)

Σήμερα (23/4) στην Αγγλία γιορτάζεται η «Μέρα του Αγίου Γεωργίου» ή όπως τη γνωρίζουν καλύτερα οι Βρετανοί η «St. George’ s Day». Το George ή Γιώργος είναι ένα από τα πιο κοινά ονόματα στον πλανήτη, με πολλούς ποδοσφαιριστές που είχαν το συγκεκριμένο όνομα να κάνουν καριέρα στο Νησί.

Ονόματα όπως εκείνο του Ζορζ Γουεά, που μπορεί να μην έγινε γνωστός από το πέρασμα του στην Αγγλία με τη φανέλα των Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι, αλλά είχε τη δική του ιστορία στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Ένας άλλος επιτυχημένος παίκτης με αυτό το όνομα ήταν ο «θρύλος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζορτζ Μπεστ, θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της γενιάς του, αν όχι ο καλύτερος. Η ζωή του εντός των γηπέδων, αλλά κυρίως εκτός αυτών, ήταν σαν σενάριο ταινίας και σίγουρα θα μπορούσε να καταφέρει περισσότερα από όσα πέτυχε.

Ο Τζορτζ Κοέν πέρασε όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα φορώντας τη φανέλα της Φούλαμ, στην οποία αγωνίστηκε από το 1956 έως το 1969 καταγράφοντας 459 συμμετοχές, έχοντας πετύχει μάλιστα και 6 γκολ με τους «κότατζερς». Ακόμη ήταν από τα βασικά στελέχη, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, με την ομάδα της Αγγλίας.

Ποιος είναι όμως ο πιο επιτυχημένος… Γιώργος, βάσει αριθμών, που έχει περάσει από το πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ; Κανείς από τους παραπάνω…

Ο Τζορτζ Μπόατενγκ είναι ο πιο επιτυχημένος σε όλη την Πρέμιερ Λιγκ, αν δούμε τα νούμερα που έχει σημειώσει όσο καιρό αγωνίστηκε στο, για πολλούς, καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Συγκεκριμένα έχει καταγράψει περισσότερα γκολ και ασίστ από οποιονδήποτε… Γιώργο έχει παίξει στο Νησί.

Για την ακρίβεια, ο Ολλανδός μέσος, έχει πετύχει 17 γκολ και έχει μοιράσει 18 ασίστ στο Αγγλικό πρωτάθλημα στα 13 χρόνια που αγωνίστηκε με τις φανέλες των Κόβεντρι Σίτι, Άστον Βίλα, Μίντλεσμπρο και Χαλ.

George Boateng has registered more goals and more assists than any other player named George in Premier League history:

⚽ 17 goals

🎯 18 assists#StGeorgesDay. pic.twitter.com/PBAafasbQl

— Squawka Football (@Squawka) April 23, 2019