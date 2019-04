Δεν θα πιστεύετε τι έχει κάνει ο Αντετοκούνμπο σε προπόνηση

Ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζέισον Τέρι, μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό της Αμερικής για τον Έλληνα σταρ και δοθείσης της ευκαιρίας αφηγήθηκε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στην προπόνηση των Μιλγουόκι Μπακς.

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής του ΝΒΑ το 2011 με τους Ντάλας Μάβερικς, είπε πως κατά τη διάρκεια ενός διπλού μεταξύ των παικτών των «ελαφιών» ο «Greek Freak» βγήκε στον αιφνιδιασμό, πήρε δύο βήματα λίγο μετά το κέντρο, πάτησε πίσω από τη γραμμή των βολών και κάρφωσε τη μπάλα!

Αναλυτικά δήλωσε ο Τέρι για κάρφωμα του Αντετοκούνμπο:

«Τον έχω δει να καρφώνει πηδώντας πίσω από την γραμμή των βολών. Πίσω από την γραμμή, όχι πάνω, πίσω. Πόσο κυρίαρχος είναι και στις δύο πλευρές του παρκέ… Έχω πει ότι θέλω τον Τζέιμς Χάρντεν για MVP φέτος, αλλά ο Γιάννης κυριαρχεί παντού».

«He took off from behind the free throw line.» 👀

–@jasonterry31 shares his best Giannis stories from @Bucks practices. #NBATwitterLive ➡️ https://t.co/YOz96W3NDo pic.twitter.com/iwRpKdZEmW

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 23, 2019