Όλος ο κόσμος «υποκλίθηκε» στην «καυτή» Τούμπα και τον ΠΑΟΚ

Η αποψινή βραδιά ανήκει στον ΠΑΟΚ και στο λαό του. Είναι αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη βραδιά στην σύγχρονη ιστορία του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος μετά από 34 ολόκληρα χρόνια επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο και τους οπαδούς του που δημιούργησαν συγκλονιστική ατμόσφαιρα στο γήπεδο της ομάδας στη φιέστα της κατάκτησης του τροπαίου, με τις εικόνες να ταξιδεύουν σε κάθε σημείο της γης.

Μερικά από τα πιο γνωστά διεθνή Μέσα όπως το Four Four Two, το Bleacher Report και η πορτογαλική Record έκαναν αναφορά στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ και στην άκρως εντυπωσιακή ατμόσφαιρα των οπαδών του!

Δείτε τα σχετικά tweets:

When PAOK win their first league title since 1985… 🔥🎉 pic.twitter.com/r4DOZ3uKh6

PAOK have been crowned Greek Super League champions for the first time since 1984-1985 season.

Their 34-year wait for the title has come to an end. 🏆 pic.twitter.com/Symu0am81x

— Squawka Football (@Squawka) April 21, 2019