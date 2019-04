«Η πραγματικότητα είναι πιο όμορφη από το όνειρο» (pic)

View this post on Instagram

Έρχεται η στιγμή που ζεις όσα ονειρευόσουν από μικρό παιδί. Και η πραγματικότητα είναι πιο όμορφη κι από τ’ όνειρο. Τότε το συναίσθημα σε κατακλύζει και βγαίνει από μέσα σου χωρίς να μπορείς να το ελέγξεις. Νιώθω το λιγότερο τυχερός που ειμαι σ’αυτή την οικογένεια, που έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο σαν τον Ιβάν Σαββίδη, τους καλύτερους συνεργάτες απο τον προπονητη,τους συμπαικτες μου,τους φυσικοθεραπευτες,τον τελευταιο φροντιστη που ειναι μαζι μας εκει που δεν τους βλεπει κανεις μεχρι και τον πιο τρελό φιλαθλο. Η στιγμή είναι δική σας. Ζήστε την. Το αξίζετε πέρα για πέρα #CHAMPIONS2018-19 #PAOKFC