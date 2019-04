Η Euroleague κάνει focus σε Καλάθη και Καμπάτσο (vid)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο Μ. Τρίτη (23/04, 21:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ στο Game 3 της σειράς, όπου οι Μαδριλένοι προηγούνται με 2-0 και η Euroleague ετοίμασε ένα video με τις καλύτερες στιγμές του ηγέτη των Πράσινων Νικ Καλάθη και του Φακούντο Καμπάτσο από τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης μπορεί να προηγείται με 2-0 στη σειρά, αλλά οι Πράσινοι μετρούν αντίστροφα για το εντός έδρας παιχνίδι όπου θα έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν ζωντανοί στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Από πλευράς της η Euroleague υπενθυμίζει ότι δύο από τους πιο θεαματικούς γκαρντ της Ευρώπης θα τεθούν ξανά αντιμέτωποι στο παρκέ για τρίτο παιχνίδι και προετοιμάζει τους φιλάθλους για το τι πρόκειται να δουν!

Δείτε το βίντεο:

.@facucampazzo vs @Nick_Calathes15 ? 🔥

Two of the most exciting players in the league will go against each other again in Game 3 😎

If you think these players belong in the All-EuroLeague team, remember to vote by clicking the link below ⬇https://t.co/4D0Nf54bTy pic.twitter.com/XI7KPsFKKE

— EuroLeague (@EuroLeague) April 22, 2019