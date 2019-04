Επική γκάφα Ντε Χέα και 2-0 η Μπάρτσα (vid)

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Καμπ Νου, ο Ντε Χέα έκανε δώρο το 2-0 στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Λίγα λεπτά μετά το 1-0 του Λιονέλ Μέσι, ο Αργεντινός σούπερ σταρ, αυτή τη φορά με σουτ με το δεξί εκτός περιοχής, νίκησε και πάλι τον Ισπανό πορτιέρε των Άγγλων, ο οποίος έκανε απίστευτη γκέλα, με τη μπάλα να γλιστράει κάτω από το σώμα του και να καταλήγει στα δίχτυα!

Να σημειώσουμε ότι ο Νταβίντ Ντε Χέα έχει κάνει τρία λάθη που έχουν οδηγήσει σε γκολ της αντιπάλου σε όλες τις διοργανώσεις φέτος. Οι μόνοι τερματοφύλακες της Πρέμιερ Λιγκ που έχουν κάνει περισσότερα είναι ο Ασμίρ Μπέγκοβιτς (5) και ο Τζόρνταν Πίκφορντ (4).

*** Αποτέλεσμα ημίχρονου: Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0 με τα τέρματα του Λιονέλ Μέσι στο 16ο και στο 20ο λεπτό. Η Μπαρτσελόνα προηγείται 3-0 στη σειρά και έχει «αγκαλιάσει» την πρόκριση!

Δείτε το γκολ:

LIONEL MESSI DOES IT AGAIN pic.twitter.com/7gpfGZ32vT

