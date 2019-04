Γιατί ξέσπασε ο Κλοπ

Η Λίβερπουλ πέτυχε μεγάλη νίκη κόντρα στην Τσέλσι επικρατώντας με 2-0 και πλέον επέστρεψε εκ νέου στην κορυφή της βαθμολογίας, δυο βαθμούς πάνω από τη Μάντσεστερ Σίτι.Παρόλα αυτά, οι «πολίτες» σε περίπτωση που κερδίσουν όλα τα εναπομείναντα ματς μέχρι το φινάλε θα στεφθούν πρωταθλητές ανεξάρτητα από την πορεία της Λίβερπουλ, κάτι που έχει προκαλέσει γκρίνια στις τάξεις των φίλων του συλλόγου.

Ειδικότερα, μάλιστα, τα παράπονα γίνονται με αφορμή το γεγονός πως οι «ρεντς» είχαν φτάσει να έχουν διαφορά επτά βαθμών από τη διώκτριά τους, με το σύνολο του Κλοπ όμως να μη μπορεί να κρατήσει την απόσταση σε ασφαλή επίπεδα.

Πάντως, ο Γερμανός τεχνικός δεν δείχνει να λαμβάνει υπόψιν του τέτοιου είδους σχόλια και μάλιστα ξέσπασε μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους «μπλε».

«Είναι όλα μαλ$@$%!%. Δεν γίνεται να το αλλάξει πλέον και είναι χαζό να λες ότι “αν δεν είχαν χάσει βαθμούς με τη Λέστερ τώρα θα ήταν πιο άνετοι για το πρωτάθλημα”. Μόνο ηλίθιοι και νοητικά αδύναμοι άνθρωποι σκέφτονται με αυτό τον τρόπο» είπε ο 51χρονος, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά και στην κατάρα με τα… γλιστρήματα.

«Ας κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο για τη Λίβερπουλ. Ο Ρόμπερτσον γλίστρησε αλλά δεν πάθαμε τίποτα, οπότε τελειώνει αυτό…».

«It’s all bullshit. Only weak people and idiots bring something like this up.» 😂 pic.twitter.com/wTfezCT7MZ

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 14, 2019