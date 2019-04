Πιτίνο: «Παίζει με Ρεάλ ο Γκιστ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, πήρε θέση σχετικά με τον τραυματισμό του Τζέιμς Γκιστκαι το αν θα αγωνιστεί κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης στα προσεχή παιχνίδια για τα play-offs της Ευρωλίγκας.

Ο Αμερικανός κόουτς δήλωσε ουσιαστικά πως το πρόβλημα του φόργουορντ των πρασίνων δεν είναι κάτι το σοβαρό και πως θα παίξει κανονικά την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Γκιστ θα υποβληθεί σε εξετάσεις την Δευτέρα (15/4), όταν και θα γίνει γνωστή επακριβώς η φύση του τραυματισμού του.

«Ο Τζέιμς Γκιστ είχε ένα ισχυρό χτύπημα στο κόκκαλο του. Θα εξεταστεί πιο αναλυτικά τη Δευτέρα (σ.σ. 15/4). Δεν είναι αυτά τα τραύματα πιο ισχυρά από εκείνον. Θα παίξει», έγραψε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

James Gist has a bad bone bruise. Will test further on Monday. They don’t make them tougher than him. He’ll play.

— Rick Pitino (@RealPitino) April 13, 2019