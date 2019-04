Ασύλληπτο κατόρθωμα από τον θρυλικό Πόποβιτς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν το μπρέικ μέσα στο Ντένβερ, επικρατώντας των Νάγκετς με 101-96 και παίρνοντας αυτοί το πλεονέκτημα έδρας για τον πρώτο γύρο των playoffs.

Στην εν λόγω αναμέτρηση καταγράφηκε όμως κάτι πολύ σημαντικό, αφού οι θεατές του Pepsi Center είδαν την Ιστορία να γράφεται μπροστά στα μάτια τους.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς, περί ου ο λόγος, με τη νίκη των Τεξανών έγινε πλέον ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες από καταβολής της Λίγκας.

Ο Πόποβιτς βρίσκεται στον πάγκο των Σπερς ανελλιπώς από το 1996 και τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας συμπλήρωσε τις 1413 νίκες σε αναμετρήσεις ΝΒΑ. Άφησε έτσι πίσω του στη δεύτερη θέση τον Λένι Γουίλκενς με τρίτο τον Ντον Νέλσον.

Congrats to @spurs coach Gregg Popovich on becoming the NBA’s all-time leader in total coaching wins! 👏#GoSpursGo | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/7cEm9Effkq

— NBA TV (@NBATV) April 14, 2019