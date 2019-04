Αλβανία: Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτίριο της κυβέρνησης

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν για άλλη μια φορά στα Τίρανα, έξω από το κτίριο της κυβέρνησης.

Οι συγκεντρωμένοι, οπαδοί της αντιπολίτευσης, διαδήλωναν κατά της κυβέρνησης με κύριο αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι διαδηλωτές έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς την είσοδο του κτιρίου, ωστόσο οι αστυνομικοί τούς απομάκρυναν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών προκειμένου να διαλυθεί η συγκέντρωση.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα, προκλήθηκαν συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών με αποτέλεσμα, πέντε άντρες της αστυνομίας να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Ένας εκ των αστυνομικών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς έφερε εγκαύματα στο πρόσωπο από τις φωτοβολίδες που άναψαν οι διαδηλωτές.

Ανάμεσα στους τραυματίες και κάποιοι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τα γεγονότα.

Violence at the opposition protest in #Tirana #Albania. Protesters in front of the Parliament thew objects at police and breach the safety perimeter. Riot police forces fired tear gas to disperse them. pic.twitter.com/lPalhwntuC

— Antonio Çakshiri (@antoniocakshiri) April 13, 2019