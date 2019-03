Τίρανα: Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στη Βουλή

Νέες επεισοδιακές διαδηλώσεις σημειώθηκαν σήμερα, Πέμπτη, στα Τίρανα από οπαδούς της αντιπολίτευσης που ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης Ράμα και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν τους δρόμους που οδηγούν στο κτίριο της Βουλής και στη συνέχεια επιχείρησαν να εισβάλουν σε αυτό, ωστόσο εμποδίστηκαν από την αστυνομία που έκανε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων προκαλώντας την αντίδραση των διαδηλωτών, οι οποίοι κατευθύνθηκαν στο κτίριό της αξιώνοντας την απελευθέρωσή τους.

Οι κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζονται από την κεντροδεξιά αξιωματική αντιπολίτευση που κατηγορεί το σοσιαλιστικό κόμμα του Εντι Ράμα για διαφθορά και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, κατηγορίες ωστόσο τις οποίες η κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά.

Από την πλευρά του, ΕΕ και ΗΠΑ έχουν απευθύνει εκκλήσεις προς την αντιπολίτευση της χώρας να αποφύγει τη βία, ενώ σε πρόσφατες διαδηλώσεις ζήτησαν από τους βουλευτές να μην μποϊκοτάρουν τις εργασίες της Βουλής εξαιτίας των φαινομένων διαφθοράς.

