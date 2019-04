Euroleague : Με ελληνική εκπροσώπηση το Top 10 της κανονικής περιόδου

Η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας ολοκληρώθηκε, με τις ομάδες να ετοιμάζονται για τα πλέι-οφ που θα στείλουν τις τέσσερις καλύτερες στον πολυπόθητο στόχο που δεν είναι άλλος από το Final Four της Βιτόρια.

Μέχρι να ξεκινήσουν οι «μάχες» λοιπόν, η διοργανωτές έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τις δέκα καλύτερες φάσεις όλης της σεζόν για να μας κρατήσουν ζεστούς και να μας… απασχολήσουν μέχρι τα πλέι-οφ.

Στο βίντεο βρίσκουμε μία από τις καλύτερες συνεργασίες των τελευταίων ετών στη διοργάνωση, αυτή του Κώστα Σλούκα με τον Γιαν Βέσελι. Ακόμη συναντάμε τον Θανάση Αντετοκούνμπο στο Νο 4 με ένα φοβερό κάρφωμα.

Στην κορυφαία τριάδα υπάρχει το σουτ του Φακούντο Καμπάτσο πίσω από το κέντρο στο ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα και στο Νο 2 η πολύ όμορφη συνεργασία ανάμεσα σε δύο παίκτες της Μπάγερν Μονάχου, με τον Ντανίλο Μπαρτέλ να δημιουργεί και τον Ντέρικ Ουίλιαμς να καρφώνει.

Τέλος, στην κορυφή βρίσκεται το απίστευτο τρίποντο του Ρούντι Φερνάντεθ, κόντρα στον Παναθηναϊκό, που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Πάμπλο Λάσο την 29η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Δείτε το βίντεο με τις δέκα καλύτερες φάσεις της Ευρωλίγκας:

— EuroLeague (@EuroLeague) April 12, 2019