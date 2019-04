Απεβίωσε ο εμβληματικός αρχηγός της Λίβερπουλ Τόμι Σμιθ

Την απώλεια ενός μεγάλου παίκτη της θρηνεί η Λίβερπουλ, καθώς ο θρύλος της ομάδας Τόμι Σμιθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Ο Σμιθ φόρεσε τη φανέλα των Reds τη δεκαετία του 1960 και του 1970 και έπαιξε 18 ολόκληρα χρόνια με την ομάδα του Λιμανιού, έχοντας κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα, ένα Πρωταθλητριών, δύο Κύπελλα ΟΥΕΦΑ, και ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.

Για τον Τόμι Σμιθ, ο Μπιλ Σάνκλι είχε δηλώσει πως «…είναι ένας άνθρωπος που «είχε λαξευθεί, δεν γεννήθηκε»», ενώ ο Μπομπ Πέισλι είχε αναφέρει ότι «…ο Τόμι μισούσε την ήττα και ήταν έτοιμος να υποβάλλει τον εαυτό του σε οποιαδήποτε δοκιμασία και πόνο για να την αποφύγει. Η ατρόμητη φύση του, ήταν έμπνευση για τους συμπαίκτες του».

Να σημειώσουμε ότι ο εκλιπών είχε ταλαιπωρηθεί με την υγεία του από το 2014, είχε άνοια, αλλά και πολλές ακόμα «μάχες» να δώσει.

Η ομάδα έσπευσε να εκφράσει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον άνθρωπο που χαρακτηρίστηκε «Αnfield Iron».

We’re deeply saddened by the passing of our former captain Tommy Smith, aged 74.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Tommy’s family and many friends.

Rest in peace, the Anfield Iron. https://t.co/wxui5oK5UD

— Liverpool FC (@LFC) April 12, 2019