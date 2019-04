Εuroleague: Με Καλάθη και Τζέιμς οι κορυφαίες ασίστ της regular season (vid)

Η Ευρωλίγκα δημοσιοποίησε τις καλύτερες ασίστ της κανονικής διάρκειας, με τον Νικ Καλάθη να βρίσκεται στην 7η θέση του Τop 10, χάρη στην εξαιρετική πάσα που έδωσε στον Ιωάννη Παπαπέτρου στο ματς του Παναθηναϊκού με την Χίμκι στο ΟΑΚΑ.

Στο Top 10 βρίσκεται και ο Μάικ Τζέιμς, με τον Αμερικανό γκάρντ της Αρμάνι Μιλάνο να είναι στην 10η θέση της λίστα, χάρη στην εξαιρετική πάσα στον Γκουντάιτις στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Dimes for days 🤑

Here are the Top 10 Assists from the regular season 👏 pic.twitter.com/DvAkmxKe62

— EuroLeague (@EuroLeague) April 10, 2019