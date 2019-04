Χάντερσφιλντ: Υποβιβάστηκε στην Τσάμπιονσιπ και μαθηματικά

Με έξι αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, η Χάντερσφιλντ έγινε η πρώτη ομάδα που υποβιβάζεται και μαθηματικά από την Premier League.

Η ουραγός ηττήθηκε αυτή τη φορά με 2-0 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, μένοντας ετσι στους 14 βαθμούς. Την ίδια ώρα η 4η από το τέλος Μπάρνλεϊ επικρατούσε της Γουλβς με 2-0 εντός έδρας φτάνοντας τους 33 βαθμούς.

Στους 33 πήγε όμως και η Σαουθάμπτον η οποία πήρε μεγάλο «διπλο» (με 1-0) μέσα στη Μπράιτον (εμεινε επίσης στους 33).

Ετσι πλέον μιλάμε για μια διαφορά 19 βαθμών με τις δύο αυτές ομάδες που πλέον δεν καλύπτεται στα υπόλοιπα έξι παιχνίδια.

Πλέον η Χάντερσφιλντ κάνει τα πλάνα της για το πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι σε 32 ματς ο απολογισμός είναι 24 ήττες, 5 ισοπαλίες και μόλις 3 νίκες.

Τέλος να πούμε οτι η προηγούμενη ομάδα που υποβιβάστηκε από τον Μάρτιο ήταν ο Ντέρμπι τη σεζόν 2007-08.

Huddersfield Town become one of only two sides to get relegated from the Premier League in March ☠️ pic.twitter.com/QYRhoF0aO4

— B/R Football (@brfootball) March 30, 2019