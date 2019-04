Ο Μούσο της Ουντινέζε στην πιο… τυχερή επέμβαση της σεζόν (vid)

Ο τερματοφύλακας της Ουντινέζε, Χουάν Μούσο, πραγματοποίησε την μακράν πιο τυχερή επέμβαση της σεζόν στην αναμέτρηση της ομάδας του με την Τζένοα (2-0).

Στην εκπνοή του αγώνα, συγκεκριμένα στο 89ο λεπτό, και ενώ η Ουντινέζε προηγούταν με 2-0 της Τζένοα, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων στάθηκε ιδιαιτέρως τυχερός κάνοντας διπλή επέμβαση κατά λάθος!

Την πρώτη απέκρουσε ενστικτωδώς, η μπάλα στη συνέχεια βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και πέφτοντας εκείνος την βρήκε με το δεξί χέρι, χωρίς να περάσει τη γραμμή.

Για του λόγου το αληθές, δείτε:

Introducing the luckiest save of 2019

(the Udinese goalkeeper Musso will rename himself Jerzy) pic.twitter.com/187AweYCtV

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 30, 2019