Αποθέωσε τον Ρονάλντο ο Σίνγκλετον και έφαγε άγριο κράξιμο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε από το χέρι την Γιουβέντους και την οδήγησε με… μαθηματική ακρίβεια στα προημιτελικά του Champions League.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε χατ – τρικ απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης (3-0) και έβαλε φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του στον θρίαμβο της ιταλικής ομάδας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μάλιστα δεν πλήγωσε μόνο την Ατλέτικο, αλλά και την Μπαρτσελόνα! Η εντυπωσιακή του εμφάνιση προκάλεσε εμφύλιο στο εσωτερικό των Καταλανών, με τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα να κράζουν τον Κρις Σίνγκλετον, επειδή… τόλμησε να αποθεώσει τον Πορτογάλο σταρ της Γιουβέντους!

Συγκεκριμένα, ο πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού έγραψε το όνομα του Ρονάλντο στο twitter, με τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα να γίνονται έξαλλοι! «Κλείσε την πόρτα όταν φύγεις αυτό το καλοκαίρι, παρακαλώ» και «Έκανες κάποιο tweet έπειτα από τις back2back νίκες της Μπαρτσελόνα στο Clasico; Έχεις το δικαίωμα να υποστηρίζεις τις απόψεις σου. Αν προτιμάς τη Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπαρτσελόνα, ξεκαθάρισε το», ήταν μερικές από τις απαντήσεις στο μήνυμα του Αμερικανού.

Δείτε το… τιτίβισμά του

Και τις απαντήσεις

Close the door when you leave this summer, please. https://t.co/VDDjV5ENKC

— FCB Basket News (@fcbbasketnews) March 12, 2019