Δύο από τις κορυφαίες προσωπικότητες όλων των εποχών Μάικλ Τζόρνταν και Μάτζικ Τζόνσον έδωσαν το παρών στην Σάρλοτ και απαθανάτισαν την στιγμή σε μια φωτογραφία!

Οι δύο ζωντανοί θρύλοι του αθλήματος βρέθηκαν στην πόλη της Νότιας Καρολίνα και η φωτογραφία που έβγαλαν ταξίδεψε σε όλο το διαδίκτυο!

MJ & MJ hanging out at the NBA All Star Tech Summit pic.twitter.com/W3rK81vYya

