Οι Πέλικανς «τελείωσαν» τον GM που χρεώθηκε την υπόθεση Ντέιβις

Οι Πέλικανς αποφάσισαν να πορευτούν με άλλον GM, όπως ενημερώνει ο Άντριαν Βονιαρόφσκι έχοντας σαφή παράπονα από τον Ντελ Ντεμπς που ήταν ο άνθρωπος που χειριστικέ την υπόθεση της ανταλλαγής του Άντονι Ντέιβις η οποία δεν έγινε ποτέ.

O 49χρονος (που είχε θητεύσει στον ΠΑΟΚ ως μπασκετμπολίστας το 1997) χρεώνεται τους λάθος χειρισμούς που απέτρεψαν εν τέλει την ανταλλαγή του Ντέιβις στο Λος Άντζελες και τους Λέικερς και για αυτό αποτέλεσε παρελθόν. Πλέον οι Πελεκάνοι βρίσκονται σε αναζήτηση νέου GM με τα ονόματα των Ντέιβιντ Μπουθ και Ντάνι Φέρι να είναι τα επικρατέστερα.

New Orleans has parted ways with GM Dell Demps, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2019