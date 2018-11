Οι Μπακς μπορεί να μην τα κατάφεραν κόντρα στους Κλίπερς και να ηττήθηκαν για τρίτη φορά τη φετινή σεζόν όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι πολύ καλός.

Ο Γιάννης τελείωσε το ματς με 27 πόντους (5/11 βολές, 11/17 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 18 ριμπάουντ (14-4), 4 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 κοψίματα αλλά και 6 λάθη στα 41 λεπτά που αγωνίστηκε.

The best from the Greek Freak today:

27 PTS | 18 REB | 5 STL | 4 AST | 2 BLK pic.twitter.com/xRpF7DXwaR

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 10, 2018