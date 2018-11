Στην αποστολή του Ολυμπιακού ο Τουρέ

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί την Πέμπτη το βράδυ με τη Ντουντελάνζ για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ και ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή των ερυθρόλευκων για την αυριανή αναμέτρηση. Σ’ αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο Γιάγια Τουρέ ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πορτογάλος τεχνικός των πειραιωτών αποφάσισε να ξεκουράσει παίκτες, όπως ο Βούκοβιτς, ο Ελαμπντελαουί και ο Γκιγιέρμε ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού στο twitter:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Ντουντελάνζ. / The squad players selected ahead of the match against @F91Diddeleng.#olympiacos #UEL #OLYDUD #squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/5Yvb9lJfm6

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) November 7, 2018