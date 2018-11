Το κάλεσμα του Ολυμπιακού στον κόσμο του ενόψει Ντουντελάνζ (pic)

O Ολυμπιακός υποδέχεται την Πέμπτη (8/11, 22:00) την Ντουντελάνζ για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League και η ΠΑΕ με μήνυμά της απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας για να γεμίσει το «Γ. Καραϊσκάκης».

«Το «κάστρο» μας! Σας περιμένουμε όλους εκεί, την Πέμπτη, για να ζήσουμε ξανά θρυλικές βραδιές, όπως μόνο εμείς ξέρουμε», αναφέρουν οι Πειραιώτες σε ανάρτησή τους στο twitter.

😍 Το «κάστρο» μας! 😍 Σας περιμένουμε όλους εκεί, την Πέμπτη, για να ζήσουμε ξανά θρυλικές βραδιές, όπως μόνο εμείς ξέρουμε!

😍 Our “castle”! 😍 See you all here on Thursday, to live together another legendary night! #olympiacos #WeKeepOnDreaming #12thPlayer #karaiskaki pic.twitter.com/viIO3JKGk2

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) November 6, 2018