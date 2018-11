Μανωλάς, ο ταχύτερος παίκτης του φετινού Champions League

Λιονέλ Μέσι, Άριεν Ρόμπεν, Κριστιάνο Ρονάλντο, Γκάρεθ Μπέιλ, Αλέξις Σάντσες και πολλοί ακόμα ταχύτατοι ποδοσφαιριστές έχουν λάβει μέρος σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του Champions League.

Ποιος έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη ταχύτητα σε σπριντ; Ο… Κώστας Μανωλάς! Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει πιάσει ταχύτητα 33.1 χιλιομέτρων, σύμφωνα με tweet του πασίγνωστου τηλεοπτικού δικτύου, beIN Sports.

Ο παίκτης της Ρόμα είναι γνωστός για το γεγονός ότι, παρότι αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού, διακρίνεται για την ταχύτητά του, ωστόσο το γεγονός ότι ένας στόπερ προελαύνει σε μια τέτοια κατηγορία είναι τουλάχιστον σπάνιο, αν όχι πρωτοφανές.

Οι Τζιαλορόσοι βρίσκονται στον 8ο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Βικτόρια Πλζεν. Έχουν έξι βαθμούς, όπως και οι Μερένγκες, με την ΤΣΣΚΑ να ακολουθεί με τέσσερις. Στο φετινό Champions League ο Μανωλάς έχει αγωνιστεί σε δύο 90λεπτα.

.@OfficialASRoma's Kostas Manolas is currently recorded as the fastest player in the #UCL this season with a speed of 33.1 Kphs.

Is there anybody else that you feel could beat this time? #beINUCL pic.twitter.com/ucR314PqfY

