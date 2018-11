Κύπρος: Απαντά με NAVTEX στην περιοχή γεώτρησης της EXXON

Σε μια κίνηση ουσίας αλλά και υψηλών συμβολισμών, οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσαν το Σάββατο την NAVTEX, με την οποία δεσμεύουν την περιοχή, στην οποία από τις 10 Νοεμβρίου έως και 25 Φεβρουαρίου 2019 ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός EXXON MOBIL σε συνεργασία με την Qatar Petroleum θα ξεκινήσει την πρώτη γεώτρηση στο Οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ.

Σύμφωνα με τη NAVTEX 364/18 από τις 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι προγραμματισμένες εργασίες για την προετοιμασία της γεώτρησης και ως εκ τούτου καλούνται όλα τα πλοία που πλέουν στην περιοχή να επιδεικνύουν την ανάλογη προσοχή όταν πλησιάζουν στο συγκεκριμένο σημείο.

Πρόκειται για ένα μήνυμα προς την Άγκυρα ότι δεν θα σταματήσει ο σχεδιασμός των ξένων κολοσσών στα οικόπεδα της Κύπρου, έστω κι αν συνεχίζουν οι Τούρκοι να απειλούν. Εκτιμάται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έχει πάρει μηνύματα από την αμερικανική διπλωματία να μην εμποδίσει τις δραστηριότητες της EXXON MOBIL η οποία ξεκινά άμεσα τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Το υπερσύγχρονο πλωτό γεωτρύπανο Stena IceMax έχει ξεκινήσει με προορισμό την Κύπρο από τα Κανάρια νησιά και αναμένεται να φθάσει στο νησί στις 12 Νοεμβρίου. Πέραν των αυστηρών συστάσεων που έκανε πρόσφατα ο Μ. Πομπέο στους Τούρκους για το Ιράν, ιδιαίτερη σημασία έχει η πολυεθνική άσκηση που πραγματοποιείται στην περιοχή.

Είναι ένα ακόμη μήνυμα στην Άγκυρα να μην παρεμβαίνει με απροκάλυπτο τρόπο και να παίζει το ρόλο του «χωροφύλακα». Βεβαίως, είναι σίγουρο ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματήσουν να προκαλούν αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα εμποδίσουν το αμερικανικό γεωτρύπανο να κάνει έρευνες στο οικόπεδο 10 ή στα υπόλοιπα τεμάχια για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον.

Ελλάδα και Κύπρος παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις καθώς κανείς δεν θα απέκλειε ένα θερμο επεισόδιο ή μια προβοκάτσια προκειμένου να υπάρξει ένταση και να φοβηθούν οι ξένοι κολοσσοί.

Ακόμη κι αν η Αγκυρα δεν τολμήσει να παρενοχλήσει το Stena IceMax θα μπορούσε να επιμείνει στο δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», προκειμένου να διατηρήσει τα δικαιώματα που θεωρεί ότι έχει στην ευρύτερη περιοχή και να πετύχει να πάρει μερίδιο από την ενεργειακή πίτα.

Η κυπριακή NAVTEX:

03 0600 UTC NOV 2018

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG NR 364/18

PREPARATION WORKS AND DRILLING OPERATIONS WILL BE CONDUCTED

IN THE AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING POSITIONS:

A.33 25.000 N 031 39.000 E

B.33 25.000 N 031 51.000 E

C.33 15.000 N 031 51.000 E

D.33 15.000 N 031 39.000 E

FROM 10 NOV 2018 UNTIL 25 FEBRUARY 2019.

ALL SHIPS ARE REQUESTED TO SAIL WITH CAUTION

IN THE AFORMENTIONED AREA.

CANCEL THIS MESSAGE ON 26 00:01 UTC FEB 2019.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NNNN