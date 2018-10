Eπίσημο: Ανανέωσε με την Τσέλσι ο Μάρκος Αλόνσο (vid)

Παίκτης της Τσέλσι μέχρι το 2023 θα είναι ο Μάρκος Αλόνσο με τον Ισπανό μπακ να ανανεώνει το συμβόλαιό του με τους κυπελλούχους Αγγλίας για ακόμη 5 χρόνια. «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μείνω εδώ και θα συνεχίσω να παίζω για μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ήταν δύο πολύ καλά χρόνια και ανυπομονώ για ακόμη περισσότερα.» ήταν τα πρώτα λόγια του Αλόνσο μετά τις υπογραφές.

Ο 27άχρονος μπακ αγωνίζεται από το 2016 στην Τσέλσι και με τις εμφανίσεις του έχει καταφέρει να γίνει από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ομάδα όντας καθοριστικός στη χρονιά 2016-17 που η Τσέλσι κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Από τον περασμένο Μάρτιο μάλιστα είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας καθώς έκανε ντεμπούτο στις 27 του μήνα στο 6-1 κόντρα στην Αργεντινή στο «Wanda Metropolitano».

Five more years. 🙌

Congratulations on the new contract, @marcosalonso03! 👊 pic.twitter.com/dhtn4fRqDY

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 24, 2018