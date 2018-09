Τι έβαλες ρε Έντερ! (vid)

Εκπληκτικό, μαγικό, ονειρικό, μοναδικό… Όσα επίθετα και να προσθέταμε και όπως κι αν το περιγράφαμε, δεν θα μπορούσαμε να αποτυπώσουμε την ομορφιά του γκολ που πέτυχε ο Έντερ στον αγώνα της Λοκομοτίβ Μόσχας απέναντι στην Μπάλτικα για το Κύπελλο Ρωσίας. Αυτό που έκανε ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός απλά… δεν υπάρχει! Δείτε το βίντεο με το απίστευτο γκολ του Πρωταθλητή Ευρώπης του 2016

You won't see many goals better than this one from Eder 🔥 pic.twitter.com/JXOk82IeP6

— FútbolMatrix ⚽ (@FutboIMatrix) September 26, 2018